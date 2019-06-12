Cem Uzan'dan Erdoğan'a 'baraj' çağrısı: Muhterem Cumhurbaşkanım...

Cem Uzan, 16 yıl önce kendi yaptırdıkları Berke Barajı'na el konulduğunu belirtirken, Erdoğan'a 'bu haksızlığı giderin' çağrısında bulundu.

Mal varlıklarına el konulması ve hakkında açılan davaların ardından Fransa'ya giden ve uzun yıllardır bu ülkede yaşayan Cem Uzan, Berke Barajı’na el konulmasının 16. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Berke Barajı'nın Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan en büyük baraj olduğunu belirten ve 1,2 milyar dolar harcadıklarını dile getiren Uzan, "Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti halen devam etmektedir” dedi.

Uzan, “Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim, sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadesini kullandı.