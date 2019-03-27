Cem Uzan Türkiye'ye karşı bir davayı daha kazandı

Fransa Mahkemesi, Cem Uzan'ın Türkiye'ye 375 milyon avro ödemeye mahkum olduğu davada hakimle savcının evli olmasının uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğuna karar verdi.

2013'te İstanbul'daki duruşmada Cem Uzan'ın 375 milyon avro ödemeye mahkum edildiği karar, Fransa mahkemesi tarafından uluslararası hukuk normlarına aykırı bulundu.

Fransa'daki mahkeme, Türkiye'deki davaya bakan hakim Sevil Tosun ile dava savcısı Fehmi Tosun'un karı-koca olması sebebiyle, davanın uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, 375 milyon avroyu tahsil etmek için Fransa'da dava açan TMSF'ye 6 bin avroluk dava masraflarını ödeme cezası da verdi.

Cem Uzan'ın avukatının 2012'deki itirazı reddedilmişti. Avukat Matthias Pujos, bu kararın 2018-2019 yılları arasında Uzan'ın TMSF'ye karşı kazandığı üçüncü "kesin zafer" olduğunu belirterek, "Artık TMSF’nin müvekkilimin tüm mal varlıklarının geri verilmesi için oturup müzakere etmeyi kabul etmesi çok önemli” dedi.