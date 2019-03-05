Cem Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı

Fransa'da yaşayan Cem Uzan, çocuklarının dondurulan mal varlıklarıyla ilgili Türkiye'ye karşı AİHM'de açtığı davayı kazandı.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı.

Strazburg'daki mahkeme, Türkiye'nin Uzan'ın iki çocuğunun özel mülk hakkını gasp ettiği hükmüne vardı.

Euronews'tan Beraat Gökkuş'un haberine göre Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Bu büyük bir zafer çünkü mahkeme Uzan'ı ve Türkiye'yi bir araya gelip bu sorunu çözmek için müzakere etmeye çağırıyor" dedi.

2002 ile 2003 yıllarında çıkan ve "Uzan yasası" olarak bilinen kanunlarla Uzan ailesine üye tüm bireylerin Türkiye'deki mal varlığı dondurulmuştu. Buna 18 yaşından küçük ve yasa çıktığı sırada doğmamış olan çocukları da dahil edildi.

Uzan'ın Türkiye'ye karşı açtığı büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2,1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma davasını geçen aralık ayında kazanması sonrasında Avukat Pujos, "Müvekkilim TMSF ile bu konuda anlaşmak istiyor" açıklamasında bulunmuştu.