Cem Uzan: Sayın cumhurbaşkanını iki yanağından öperim

Fransa'dan siyasi sığınma hakkı alan ve son günlerde yeniden siyasete döneceği ileri sürülen Cem Uzan'dan gündeme ilişkin açıklamalar geldi. Uzan, Doğan Medya'nın satışına ilişkin, 'Aydın Doğan her şeyini satmak zorunda bırakıldı. Eğer bunu sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırttıysa ben sayın cumhurbaşkanını iki yanağından öperim' ifadelerini kullandı.

Son günlerde yeniden siyasete döneceği haberlerine konu olan Cem Uzan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Uzan, "2002 Kasım'ından itibaren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 16 senedir Türkiye'yi yönetmektedir. Türkiye'ye büyük eserler katmıştır. Bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz, etmemeliyiz" derken, "Değişimin gelmekte olduğunu görüyorum. Nasıl 2002'de Türkiye'ye bir değişim geldiyse bir değişimin geleceğine inancım var. Bu değişim 50 gün sonra olur, 1.550 gün sonra olur ama değişimin gelmekte olduğunu ve geleceğini çok ama çok hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan Medya'nın satışına ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Uzan, "Benim ahım tutar. Aydın Doğan her şeyini satmak zorunda bırakıldı. Eğer bunu sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırttıysa ben sayın cumhurbaşkanını iki yanağından öperim. Şimdi bugün gazetelere bakınız, Doğuş Grubu 6 milyar dolarlık yeniden borçlandırma, yeniden yapılandırma bilmem neleri konuşuluyor. Star TV benim göz nurumdur. Ben onu Türkiye'de kimse özel televizyonun ö'sünü düşünemezken kablolarını çekerek kurdum. Böyle alın terimdir o benim. Sana da yar olmaz o Ferit Şahenk efendi" diye konuştu.

Türkiye'deki değişim sürecinde partisinin de rolü olabileceğini ileri süren Uzan, "Anayasa Mahkemesi kararına göre seçime girme hakkımız var. YSK şu anda suç işliyor. Peki suç işlediği zaman bir devlet kurumu, ne yapacaksın? Gidip adamı vuracak halin yok ki" dedi.