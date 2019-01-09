Cem Küçük'ten Uğur Dündar ve Barış Terkoğlu'na itiraf gibi tehdit

Bir dönemin Cemaat destekçilerinden olan AKP'li Cem Küçük, Uğur Dündar, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Soner Yalçın'ı hedef aldı, 'Hepiniz FETÖ’yü desteklediniz, hukuki sonuçlarına katlanacaksınız' dedi. Küçük'ün yazısında dikkat çeken nokta ise 'HTS, SMS, WhatsApp, Facetime görüşmelerinde neler dönüyor, hepsi biliniyor' demesi oldu. Küçük, gazetecilerin dinlendiği itirafında bulundu.

Uzun dönem Cemaat destekçilerinden olan AKP'li Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında gazetecileri hedef aldı.

Cemaat davalarında tutuklanan ve hedef alınan isimlere ilişkin "Hepiniz FETÖ’yü desteklediniz, hukuki sonuçlarına katlanacaksınız" diyen Küçük, gazetecilerin takip altında olduğu, dinlendiği itirafında bulundu.

"Uğur Dündar istiyor ki, bizim tarafın bütün yazarları kendine yaltaklandığı bilinen sözde muhafazakâr korkak yazarlar gibi olsun. 'Uğur Bey ne güzel yazmış' diyen etkisiz kalemler olsun ama Fuat Uğur gibi yürekli kalemler çıkmasın. Kim kiminle iş birliği yapıyor HTS, SMS, WhatsApp, Facetime görüşmelerinde neler dönüyor, hepsi biliniyor. Her şeyin bir zamanı var" diyen Küçük, CHP'li Eren Erdem'in tutuklandığı davayı hatırlatarak, "FETÖ yayın organı Karşı gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan FETÖ tarafından örgütsel hesaplaşma kapsamında tutuklandılar ama sonra gidip FETÖ maaşıyla FETÖ yazarı oldular. İki Barış’ın Karşı gazetesinde neler yazdıkları arşivlerde duruyor. Soner Yalçın da FETÖ’cü Karşı gazetesini destekledi" ifadelerini kullandı.