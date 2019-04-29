Cem Küçük'ten 'Sare Davutoğlu' tepkisi: Ahlaksızlıktır...

Ahmet Davutoğlu'nun eşi Dr. Sare Davutoğlu'nun Medipol Üniversitesi'nde katılacağı duyurulan etkinlik, eşi Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından iptal edilirken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük karara 'ahlaksızlık' diyerek tepki gösterdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve başkanlık sistemini eleştiren açıklamalarının ardından eşi Dr. Sare Davutoğlu'nun Medipol Üniversitesi'nde katılacağı duyurulan etkinlik iptal edilmişti.

Karar AKP cephesinde de tepkilere neden olurken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "İnsanın prensipleri, ilkeleri olmalı. Hiçbir ahlakı olmayanlar olayların içeriğine bakmadan hüküm verebiliyorlar. Geçen hafta böyle iki olay oldu. Birincisi Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun Medipol Üniversitesi'nde iptal edilen söyleşisiydi. Ahmet Davutoğlu'nun siyasi duruşunu hepimiz eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Bunda sorun yok. Ancak eşinin üstelik tıpla ilgili bir konuşmasının iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil. Ahmet Bey'e olan eleştirel tutumu eşi üzerinden görmek ahlaksızlıktır" dedi.

Küçük, Sabri Uzun'un tutuklanmasına da tepki gösterirken, "Diğeri de eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un tutuklanması. Uzun, FETÖ'nün gadrine uğramış isimlerden biri. 17-25 Aralık sürecinde bizim tarafın birçok kanalına çıkmıştı. FETÖ'nün Emniyet'teki kirli yapılanmalarını anlatmıştı" ifadelerini kullandı.