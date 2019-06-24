Cem Küçük'ten Rabia Naz itirafı: Rabia Naz olayı örtülmüştür

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında 'Rabia Naz olayı örtülmüştür. Bu tür eleştirel konulara girince ne yazık ki AKP'liler telefon açıyor' itirafında bulundu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaralı olarak bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Rabia Naz olayı örtülmüştür. Bu tür eleştirel konulara girince ne yazık ki AKP'liler telefon açıyor” diyen Küçük, "Beni de arıyor, Batuhan'ı da arıyor, patronumu da arıyor. Bakın Eynesil benim ilçemdir, AK Parti oyu yüzde 70-75. Allah korusun, Tayyip Bey'e bir kurşun gelse, o yüzde 70-75 'bana gelsin' der. CHP yüzde 58 ile seçim kazandı orada. Fuat Uğur bir eleştiri getirdiğinde, Cem Küçük bir eleştiri getirdiğinde, 'ya şunlar da yanlış, şu il başkanı işini yapamıyor' dediğinde telefona sarılmanıza gerek yok" ifadesini kullandı.