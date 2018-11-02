Cem Küçük 'Milliyet kapatılacak' dedi, tarih verdi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Milliyet gazetesinin 31 Mart öncesinde kapatılabileceğini açıkladı. Küçük, Hürriyet içinse 'Hürriyet yüksek maliyetli yüklerinden kurtulunca kazanca geçebilecek bir gazetedir' ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, kapatılan Vatan gazetesinin dijital ortamda devam etmesinin imkansız olduğunu belirterek, "Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır" dedi. Küçük, "31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet de kapatılacak" iddiasında bulundu.

Vatan gazetesinin ardından Milliyet'in de kapatılacağını ileri süren Cem Küçük, Milliyet'in internet sitesininse yoluna devam edeceğini yazdı.

'VATAN İKİNCİ RADİKAL VAKASI'

Küçük, bugünkü "22 Mart medya devrimi ve tuhaf bir olay" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sürekli bu köşede Yeni Türkiye'de rüzgârın esişi ve suyun akışı durdurulamaz diye yazıyorum. Gecikme olabilir ama durdurulamaz. Medya bu durumun en net görüleceği alanlardan biridir. İşte bakın yine her zaman olduğu gibi yazdığım hayata geçti. Aydın Doğan döneminde her türlü problemli operasyonun merkezi olan Vatan gazetesi kapatıldı. Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan'ın dijital ortamda da devam etmesi imkânsız. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır. Artık tarihe karışmıştır. Zaten çıkıp çıkmadığı belli olmayan bir gazeteydi. Köşe yazarları zaten yok hükmündeydi. Kapatılması 22 Mart 2018 devriminin devamı mahiyetindedir.

'HÜRRİYET YÜKLERİNDEN KURTULUNCA...'

Küçük, Hürriyet için şunları yazdı:

"Diyeceksiniz ki Hürriyet de aşırı zarar ediyor, o da mı kapatılacak? Hürriyet yüksek maliyetli yüklerinden kurtulunca kazanca geçebilecek bir gazetedir. Aydın Doğan döneminde Hürriyet âdeta bir çiftlik hâline gelmiş. Öte yandan basılı gazete devrinin bitiyor oluşu da bir realitedir…"