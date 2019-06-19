Mavi Marmara'da bulunanlara 'Manyak' dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan Cem Küçük hakkında, zorla getirme kararı çıkartıldı.

TGRT Haber'de yayınlanan "1 Haber 3 Yorum" isimli programda, 9 kişinin öldüğü 56 kişinin yaralandığı Mavi Marmara gemisinde bulunanlara "Manyak" dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan Cem Küçük hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

'PELİKAN ÇETESİ...'

Mavi Marmara Gemisi’nde bulunan müşteki Gülden Sönmez, Cem Küçük'ün katıldığı programda, gemide bulunanları ‘manyak tipler’ olarak değerlendirdiği belirterek, “Bu hakaretin şahsıma yönelik olduğunu düşünmekteyim” dedi. Cem Küçük’ün bir gün sonra da TGRT Haber’de aynı ifadeleri kullanarak sözünün arkasında durduğunu beyan ettiğini belirten Sönmez, “Şahsın bu sözleri, bu hakarete maruz kalan bizlere yönelik infial olmasına neden olmuştur” ifadesinde bulundu. Küçük’ün bu süreçte attığı bir tweet paylaşımına değinen Sönmez, “Tahminime göre Pelikan isimli ile bilinen bir çete ile hareket halinde olması kanaatindeyim” diye konuştu.

Mahkeme, tebliğe rağmen duruşmada hazır bulunmayan Küçük'ün zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.