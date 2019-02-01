'Cem Küçük bizi ölümle tehdit ediyor'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Cem Küçük'ün kendilerini ölümle tehdit ettiğini dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirterek yargının artık harekete geçmesini istedi. Sözcü'yü Cemaat'e destekle suçlayan Cem Küçük ve Fuat Uğur'un Cemaat'e verdiği desteği hatırlatan Erkin, "C.K., hep 'devlet' adına konuşuyor ya... Önceki gün yine 'racon' kesti" dedi.

'YARGININ HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR'

Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, “Biz bu filmi görmüştük. O dönem bu yalanları haberleştiren gazetecilerin nasıl itibarsızlaştırıldığını iyi biliyoruz. C.K. ve FU. da biliyordur!" derken, “Ki onların o yargı mensuplarını ve polislerini nasıl savundukları, operasyonları nasıl destekleri arşivlerde. Ha aklıma geldi... C.K., hep 'devlet' adına konuşuyor ya... Önceki gün yine 'racon' kesti... Devam edelim... Şimdi C.K. ne yazmış okuyalım: ‘Tıpkı Baader-Meinhof çetesi gibi bunlar da Sözcü-Odatv çetesidir.’ Elimizde o örgüt gibi silah yok, kalem var! Racon kesmekten anlamayız. İstihbarat örgütleriyle işbirliğini en iyi FETÖ ve türevleri bilir. Bizi ölümle tehdit eden bu 'gazeteci'nin yaptığı suç... Yargının artık harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.