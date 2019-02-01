Cem Karaca'ya sansüre oğlundan tepki: Sizler harbiden geri zekalısınız!

Show TV'de yayımlanan 'Çarpışma' dizisinde Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına sansür uygulandı. Şarkıdaki 'Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz' bölümünün sansürlenmesine Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca tepki göstererek, 'Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam' dedi.

Show TV'de yayımlanan Çarpışma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümündeki bir sahnede Cem Karaca'nın "Namus Belası" şarkısına yer verildi.

Ancak şarkıdaki "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" kısmı sansürlendi.

​Şarkının sansürlenmesine tepki gösteren Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Twitterdan öğrendiğim kadarı ile Cem Karaca Namus Belası kullanılan bir dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış!!! Sizler harbiden gerizekalasınız!!! Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam! Bunun hesabını sormak şart oldu… Hadi bakalım çarpışmaaa."