Çelik'ten ‘darbenin siyasi ayağı AK Parti' diyen Karamollaoğlu'na tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun ‘Darbenin siyasi ayağı bizzat AK Parti’nin kendisidir’ açıklamasına yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Darbenin siyasi ayağı diyoruz ya, aslında bu bizzat AK Parti’nin kendisidir” sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Çelik "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz" dedi.

Açıklamayı "iftira" diye niteleyen Çelik, “SP genel başkanının iftirası milletimize, tüm mensuplarımıza ve tabii SP’li kardeşlerimize karşı büyük bir haksızlıktır” dedi. Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"... CHP'nin düzenlediği siyasi sabotaj merak konusu olmuştu. Şimdi CHP'nin attığı pası SP genel başkanının sahasında görüyoruz. FETÖ’yü geri plana düşürerek Ak Parti'yi hedefe koyan açıklamalar, maalesef FETÖ tarafından özellikle yurt dışında yürütülen kara propagandaya paralel bir dil kullanmakta ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmaktadır.”

Karamollaoğlu’na AKP'ye dönük "siyasi sabotaj girişimlerinin parçası olmama” çağrısında bulunan Çelik, SP liderinden “FETÖ'nün siyasi ayağına dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri” ilgili makamlarla paylaşmasını istedi.