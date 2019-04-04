Çelik: Hukuki süreç devam ediyor, herkes saygı göstersin

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD DIşişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ve Avrupa Konseyi gözlemcilerinin Türkiye'deki seçim süreçlerine dönük açıklamalarını eleştirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi yetkililerinin açıklamalarına yanıt verdi.

ABD'den örnekler vererek oyların yeniden sayılması konusunda açıklamalar yapan Çelik, ABD Dışişleri Sözcüsü'nün seçim süreciyle ilgili açıklamalarının kınanacak türde açıklamalar olduğunu belirtti.

Bütün seçim sürecinin patronunun YSK olduğunu vurgulayan Çelik, daha sonra Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin temsilcilerinin eleştirilerine de yanıt verdi. Çelik gözlemcilerin "medyadaki haberlerin nasıl verildiğinden tutun da başka konulara aslında kendi görev alanlarına girmeyen konularda bir takım değerlendirmeler yapmasının yersiz olduğunu" söyledi.

'KİMSE BU KOLAYLIĞI GÖSTERMEZ'

Dünyada hiçbir yerde dışarıdan gelen gözlemcilere Türkiye'de gösterilen kolaylığın gösterilmediğini öne süren Çelik, "iktidar partisi olarak bize başvurulduğunda da her türlü bilgiyi veriyoruz, resmi kurumlara başvurulduğunda da veriliyor" diyerek "seçimlerin adil ve şeffaf olduğu konusunda herhangi bir şüphe olmadığını" söyledi.

Çelik daha sonra "hukuki sürecin devam etmekte olduğunu ve herkesin buna saygı göstermesi gerektiğini" belirterek CHP'nin tutumunu eleştirdi.

Çelik ''Demokratik devletlerde seçim sürecinin yöneticisi hukuk kurallarıdır. İstanbul’daki itiraz sürecinde binde 2 oranında farkı unutmamak gerekir. YSK dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. YSK son derece gelişmiş bir kurumdur'' diyerek herkesi sakin olmaya davet etti.