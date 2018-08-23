Çelik: Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesine tepki gösterdi.

Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesine AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

"Seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen eylemler tüm hukuk sistemlerinde suçtur ve Yunan yargısı da bu suça iştirak eden teröristlere sahip çıkarak suçun ve suçlunun yanında yer almıştır" diyen Çelik, "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir. Himaye ettiğiniz kişiler Cumhurbaşkanımızın hayatını hedef alan, meşru hükümeti devirmeye çalışan ve insanlarımıza ateş ederek öldüren ve yaralayan alçak bir darbe girişiminin içinde yer aldılar" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Buna rağmen sizin yargınız bu kişiler hakkında 'darbe girişimine dahil olduklarına dair delil yok' diyor. Bu yaklaşım akla saygısızlıktır. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?" diye konuştu.