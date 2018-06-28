Celalettin Can'a tahliye kararı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla dört buçuk aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 78'liler Girişimi Sözcüsü ve HDP PM üyesi Celalettin Can hakkında tahliye kararı verdi. Aynı davada yargılanan HDP üyeleri Abdukselam Yolcu, Erhan Sarıkaya, Vahit Dalgıç, Filiz Yılmaz, Gonca Yangöz, M. Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve Taylan Talaş için de tahliye kararı çıktı.
Tahliye edilmelerine karar verilen isimlere yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Aynı davada yargılanan dokuz sanığın tutukluluğuysa devam ediyor.