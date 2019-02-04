Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti

Mustafa Sarıgül ve CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın ardından Celal Doğan da DSP'den aday oldu.

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçerek Şişli Belediye Başkan adayı olmasının ardından CHP'den istifa eden bir diğer isim olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP'den Marmaris adaylığını açıklamıştı.

Bu iki ismin ardından Gaziantep'in eski belediye başkanı Celal Doğan da DSP'den adaylığını açıkladı.

Doğan, DSP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek ve adaylığını resmen ilan edecek.

Doğan'ın adı daha önce CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olarak gündeme gelmiş, İyi Parti Antep'te aday belirleme yetkisi kendisinde olduğu için bu teklifi reddetmişti.