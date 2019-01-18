Celal Doğan kararı belli oldu

CHP ve İyi Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ileri sürülen Celal Doğan ismine İyi Parti destek vermeyince adaylığı gündemden düştü.

31 Mart seçimlerinde CHP ve İyi Parti'nin Gaziantep adayı olacağı ileri sürülen Celal Doğan'a İyi Parti'den destek gelmedi.

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Konunun ilgili taraflarını dün arayıp sordum… CHP’nin Seçim İşleri Başkanı Seyit torun, ittifak müzakeresi gereği Gaziantep Büyükşehir’i İyi Parti’ye bıraktıklarını anımsattı, 'Bizim aday göstermemiz söz konusu olamaz…' dedi. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da aday ajandalarının içinde Celal Doğan adının bulunmadığını, böyle bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, Celal Doğan’ı arayıp “Aday olacak mısınız?” diye sorduğunu Doğan'ın “Yapıyorlar mı ki?” sorusuyla karşılık verdiğini aktardı.