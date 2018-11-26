Çeçenistan Cumhurbaşkanı'ndan tarikat şeyhine ziyaret

Rusya Federasyonuna bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, kamuoyunda “Mahmut Hoca” olarak bilinen İsmailağa cemaati şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nu ziyaret etti.
Marifet Derneği'nin yayımladığı fotoğraflarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle bilinen Ramazan Kadirov’un, heyetiyle birlikte Ustaosmanoğlu’nu ziyaret edip elini öptüğü görüldü.
Fotoğraflar Marifet Derneği'nin sosyal medya hesabından “Çeçenistan Cumhurbaşkanı Sayın Ramazan Kadirov Beyefendi Mahmud Efendi Hazretlerini (Kuddise Sirruhu) ziyaret ettiler” mesajıyla paylaşıldı.