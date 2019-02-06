Cebeci'nin döner bıçaklı saldırganı Şule Çet’in katillerinin avukatı oldu

2016 yılında Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde döner bıçağıyla üniversitelilere saldıran ülkücü faşist Paşa Büyükkayaer’in Şule Çet’in katillerinin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

Ankara’da Şule Çet’in cinsel saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin görülen davada sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın avukatının, 2016’da Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde üniversitelilere döner bıçağıyla saldıran ülkücü faşist çete üyelerinden Paşa Büyükkayaer olduğu ortaya çıktı.

sendika.org'un haberine göre, davaya sanıkların avukatı olarak katılan Paşa Büyükkayaer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuduğu dönemde pek çok kez okul dışında buluştuğu çete ile birlikte sallama ve satırla Cebeci Kampüsü öğrencilerine dönük saldırılarda yer aldı.

Kampüste 4 Ocak 2016 günü kabanının içinde sakladığı döner bıçağını çıkararak üniversitelileri yaralamaya çalışan Büyükkayaer, ardından kampüs dışına kaçarak buluştuğu faşist çeteyle birlikte öğrencilere ikinci defa saldırdı.

MEZUN OLDUKTAN SONRA DA KAMPÜSTEKİ SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Büyükkayaer, mezun olduktan sonra da Hukuk Fakültesi’ne gelmeye ve saldırılarda yer almaya devam etti.

27 Ocak 2017’de Hukuk Fakültesi’nde öğrencilerin vizelerin bitişini kutlamak için çektiği halayda ülkücülerin kendi marşlarını çalmak istemesi, öğrencilerin ise bunu kabul etmemesi üzerine Büyükkayaer öğrencileri tehdit etti. 30 kişilik faşist grup daha sonra kantinde tekbirlerle öğrencilere saldırdı.

Olayın ardından saldırıya uğrayan öğrencilere soruşturma açıldı, Büyükkayaer’e ise mezun olması gerekçe gösterilerek herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Büyükkayaer, Nisan 2016’da da Hukuk Fakültesi kantinine üç hilalli “AÜHF Teşkilatı” yazılamasının görselini paylaşmıştı.