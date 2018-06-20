Çaya boya katıp sattılar!

Mersin’de, farklı fabrikalardan aldıkları çay posalarını tekrar işleyip tamamen kimyasal siyah boya ile karıştırarak tekrar piyasaya süren bir çete yakalandı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki (MTOSB) bir fabrikada sahte çayüretimi yapıldığı bilgisin alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon düzenledi.

İşledikleri çayı paketlerken yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, 31 bin 450 kilogram işlenmeye hazır çay posası, 13 bin 840 kilogram boya karıştırılmış sahte çay, 2 bin 25 kilogram sodyum bikarbonat, bin 700 kilogram amonyum bikarbonat ile 100 kilogram şeker olmak üzere, toplam 49 ton 115 kilogram çay ve çay yapımında kullanılan malzemeye el koydu.

DHA'nın haberine göre, farklı fabrikalardan aldıkları çay posalarını tekrar işleyip tamamen kimyasal siyah boya ile karıştırarak piyasaya sürüyordu.