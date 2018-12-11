Çavuşoğu: Suudi Arabistan talebimize olumsuz yanıt verdi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yer alan isimlerin Türkiye'de yargılanması için yapılan başvuru reddedildi.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetinde yer alan isimlerin Türkiye'de yargılanması talebini reddetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin sergilediği tutum tüm dünya tarafından takdir edilmiştir" derken, "Elde ettiğimiz belge ve delilleri paylaşıyoruz bunları Suudi Arabistan'la da paylaştık. Suudi Arabistan'dan cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili bir çaba göremedik. Bazı taleplerimize de olumsuz cevap verdiler. Suudi Başsavcı hiçbir belge getirmedi. Sorumlular Türk kanunlarına göre soruşturulup yargılanması gerekiyor. Suudi Arabistan bu talebimize olumsuz cevap verdi. Kaşıkçı'nın cesedi ortada yok, yerel işbirlikçiler ortada yok" ifadelerini kullandı.