Çavuşoğlu'ndan yaptırım yanıtı: Bizim de atacağımız adımlar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin alındığını, bu konuda geri adım atılmayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin ise, 'ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım anlayışı yok artık' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

S-400'lerin alındığını belirten Çavuşoğlu, "S-400'ler ile ilgili hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz" dedi.

YAPTIRIM YANITI

Olası ABD yaptırımlarına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa, biz de karşılığını vereceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bunun çalışmalarını yapıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD S-400 iptalinin gerçekleşmemesi durumunda "Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) kapsamında adımlar atılacağını açıklamıştı.