Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması: Venezuelalı yetkiler diyaloğa açık olduğunu söylemişlerdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki gelişmeler hakkında, 'Venezuelalı yetkiler diyaloğa açık olduğunu söylemişlerdi. Ülke içinde huzuru tesis etmemiz lazım' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'ya dair açıklamada bulundu.

"Venezuela'daki problemin barışçıl şekilde çözülmesi gerekir" diyen Çavuşoğlu, "Venezuelalı yetkiler diyaloğa açık olduğunu söylemişlerdi. Ülke içinde huzuru tesis etmemiz lazım, halkın sandıktaki iradesine herkesin saygılı olması lazım" diye konuştu.

ABD GUAİDO'YU BAŞKAN İLAN ETTİ

ABD destekli Juan Guaido, kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak ilan etmiş, ABD ve ABD yanlısı ülkeler tarafından Guaido'nun başkanlığı tanınmıştı.

Guaido, "Maduro hükümetiyle görüşme yaptığını" ve erken seçim talebinde bulunduğunu, bu talebin kabul edilmediğini açıkladı.