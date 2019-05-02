Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret edeceği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'ı ülkemize daha önce de davet etmişti. Trump'ın ziyaretine ilişkin önümüzdeki günlerde net tarih belirlenir. Trump, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini söylüyor' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Türkiye'yi Temmuz ayında ziyaret edeceği haberlerine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'ı ülkemize daha önce de davet etmişti. Cumhurbaşkanımız Trump'la sürekli telefonda konuşuyorlar görüşmelerin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. Trump'ın ziyaretine ilişkin önümüzdeki günlerde net tarih belirlenir. Trump, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleşitirmek istediğini söylüyor. İki ülke arasında ticaret hacminin 75 milyar dolara ulaştırılması, vergilerin kaldırılması serbest ticaret anlaşmasının imzalanması gibi birçok olumlu madde de var. NATO müttefiki olan iki ülke arasında bu konular gündeme elbette gelecektir" dedi.