Çavuşoğlu'ndan Trump'a: ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine toplantısında söylediği bildirilen 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı' sözlerine yanıt verdi. Çavuşoğlu 'ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Bizim yanlış bir davranışımız olmadı' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın bugünkü kabine toplantısında dile getirdiği bildirilen "Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı" sözlerine karşılık verdi.

10. Büyükelçiler Toplantısı'nın kapanışı nedeniyle yaptığı basın toplantısında Çavuşoğlu şunları söyledi:

"ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Bizim yanlış bir davranışımız olmadı. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce TIR'lık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi? Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur."

