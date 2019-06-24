Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Hangi yaptırım olursa olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Hangi açıklama gelirse gelsin, hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişlerdir. Bu görüşmede sadece S-400 meselesi değil birçok konu ele alınacaktır. Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil. ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. ABD CAATSA ile ilgili söylemlerini dile getiriyor. Hangi açıklama gelirse gelsin, hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez" dedi.