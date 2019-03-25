Çavuşoğlu'ndan 'pasaportsuz seyahat' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rus vatandaşlarının pasaportsuz şekilde ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılarına başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelere pasaportsuz seyahati başlattıklarını belirterek, “2 sene içinde pasaportsuz seyahate geçtiğimiz Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 700 binden 1 milyon 400 bine çıktı. Uçak düşme hadisesinden önce Rusya ile pasaportsuz sadece kimlikle seyahat etme görüşmelerine başlamıştık. Ama şimdi maalesef bir vize uygulaması oldu. Yavaş yavaş vizeleri kaldırıyoruz. Tır şoförlerine, iş adamlarına ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldırdılar. Amacımız vizelerin tamamının kalkmasıdır. Rus vatandaşların pasaportsuz şekilde ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılarına başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.