Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Sabrımız tükendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki güvenli bölge tartışmasına ilişkin, 'Sayın Trump Cumhurbaşkanımızdan rica etti, operasyonu erteledik, ama artık sabrımız tükendi' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki güvenli bölge tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin yeni önerilerinin kendilerini tatmin eder düzeyde olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Trump Cumhurbaşkanımızdan rica etti, operasyonu erteledik, ama artık sabrımız tükendi" dedi.

Çavuşoğlu, "Daha önce Trump'ın ricası üzerine bölgeye harekatı durdurduk. Bize yönelik tehdit artıyor. Tehdit artınca harekat konusunda bir hazırlığımız oldu. Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım çünkü bizim artık sabrımız kalmadı. Bir gün sonra o bölgeden Türkiye'ye bir taciz atışı geldi, biz bu tür saldırıları tolore edemeyiz. Güvenli bölge konusunda harekete geçmezsek biz Türkiye olarak görevimizi yapacağız" diye konuştu.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ

İki gün önce Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de aktaran Çavuşoğlu, "İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz" dedi.