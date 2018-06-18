Çavuşoğlu'ndan Menbiç açıklaması: Aşama aşama içine girilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'aşama aşama Menbiç'in içine girilecek' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç bölgesinde Türk askerinin devriye gezmeye başladığını, aşamalı olarak da Menbiç'in içine gireceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" diye konuştu.

ABD ve Türkiye, Menbiç'te ortak askeri varlık bulundurma konusunda anlaşmış, anlaşma kapsamında ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri bölgeden çekilmişti.