Çavuşoğlu'ndan mektup tepkisi: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir' dedi.
Perşembe, 13 Haziran 2019 12:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

(ABD'nin S-400 mektubu) Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.

 