Çavuşoğlu'ndan mektup tepkisi: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir' dedi.