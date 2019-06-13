Çavuşoğlu'ndan mektup tepkisi: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.
(ABD'nin S-400 mektubu) Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.