Çavuşoğlu'ndan İsrailli bakana yanıt: Yine bir kirli oyun oynanıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın 'Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerine karşı önlem paketi' açıklamasına yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı İzrail Katz'ın açıklamalarına verdiği yanıtta "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor" dedi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu daha sonra mesajını İngilizce olarak da paylaştı.

İsrail’de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki #Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 26, 2019

​İsrail Dışişleri Bakanı İzrail Katz, Türkiye'nin "Doğu Kudüs'te yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerini durdurmak için” bir önlem paketi oluşturma talimatı verdiğini açıklamıştı. Katz, İbranice ve Arapça yaptığı sosyal medya paylaşımında “planın ayrıntılarını” daha sonra açıklayacağını söylemişti.

İsrail'de 17 Eylül'de erken seçim yapılacak.

