Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya: Sen kimsin?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'PYD, PKK aynıdır. Fransa'nın arabuluculuk teklifi kabul edilemez. Sen kimsin terör örgütleriyle Türkiye arasında arabuluculuk yapıyorsun' dedi.

Fransa'nın Türkiye ile YPG arasında arabuluculuk teklifine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.

"Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standarda sahip olduğunu gösterir" derken, "PYD, PKK aynıdır. Fransa'nın arabuluculuk teklifi kabul edilemez. Sen kimsin terör örgütleriyle Türkiye arasında arabuluculuk yapıyorsun. YPG ve PKK ile mücadele bizim için hayati bir durumdur. YPG'nin amcı DAEŞ'le mücadele değil, Suriye'yi bölmektir. Kanton oluşturmak BM kararlarına terstir. Fransa objektifliğini yitirmiştir" ifadelerini kullandı.