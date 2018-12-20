Çavuşoğlu'ndan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması: Türkiye buraya gireceğim diyor, girer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkin, 'Türkiye buraya da gireceğim diyor, girer. Yankı bu. Zamanlaması teknik bir konudur' dedi.

Astana sürecinde yer alan ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları, Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm için gelinebilecek en ileri noktada olduklarını ifade etti.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye Fırat Kalkanı operasyonu ile DEAŞ'ı yok etmek için gireceğim dedi girdi. Afrin'e gireceğim dedi girdi. Türkiye buraya da gireceğim diyor, girer. Yankı bu. Zamanlaması teknik bir konudur. Askerimiz, istihbaratımız sahadaki durumu yürütürken, biz de diplomasi kısmını yürütüyoruz. Biz buralarda ABD ile karşı karşıya gelmek istemediğimizi söyledik. ABD'nin oradaki mevcudiyeti bizim hedefimiz değildir. Hedefimiz ABD değil YPG ve PKK'dır. Ama ABD de YPG ve PKK'nın koruyuculuğuna soyunmasın. Yani onların avukatlığını yapmasın. Onları koruyan bir ülke, müttefikleri durumuna düşmesin. Bu mesajlarımızı da net bir şekilde en son Pompeo ile yaptığımız görüşmede söyledik. Herhangi bir dost ateşi olmasın, bir kaza olmasın diye savunma bakanlarımız ve genelkurmay başkanlarımız temasa geçsin dedim. Mattis ile Savunma Bakanımız Hulusi Paşa'yı aradılar. Askeri teknik görüşmeler devam etsin dedik" ifadelerini kullandı.