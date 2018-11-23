Çavuşoğlu'ndan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması: Operasyon kararlılığımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon iddialarına ilişkin, 'Kararlılık her zaman var, uygulamada da gösterdik. En sağlıklı yöntem Münbiç yol haritasının Fıratın doğusunda da uygulanmaya başlamasıdır' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de PYD kontrolünde bulunan bölgelere ilişkin açıklamada bulundu.

CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda YPG tabiri caizse azgınlık içine girdi. Kendi ideolojilerinden olmayan Kürtler dahil herkese çok ciddi bir baskı uygulamaya başladı. Bunun sebebi Amerika'nın verdiği destektir" dedi.

"Bizim sınırımızın öbür tarafında bizim için tehdittir, ne gerekiyorsa onu yapacağımızı söyledik. Kendilerine de dedik ki, siz madem kontrol altında tutuyorsunuz neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz?" diyen Çavuşoğlu, "Eğer bu karar YPG'yi korumak amaçlı alındıysa bunun YPG'ye de ABD'ye de fayda sağlamaz. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Bu kararlılığımızı Afrin'de de gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararlılığı var mı?" sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, "Kararlılık her zaman var, uygulamada da gösterdik. En sağlıklı yöntem Münbiç yol haritasının Fıratın doğusunda da uygulanmaya başlamasıdır. Yol haritasını zaten uygulamaya başladığımız zaman tüm şehirlerden; Kobani dahil YPG PKK atılacak. Kürt ağırlıklıysa ağırlık Kürtlerden oluşacak. Arap ağırlıklıysa Arap ağırlıklı. Yönetim ve güvenlik güçleri belirlenecek. Ama buradan YPG’nin PKK’nın kesinlikle atılması lazım. En sağlıklı yöntem budur" diye konuştu.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararına ve AB ülkelerinden gelen açıklamalara ilişkin, "AİHM siyaset yapılacak bir yer değildir. Bu kurum siyasallaştı. İnsan Hakları Mahkemesi bu verdiği kararla siyasi karar verdiğini kanıtlamıştır. Bu karar hukuki değildir, siyasidir. Buna itiraz etme hakkımız var. Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşer diyorlar. Kim diyor bunu ya? Bu konuda bizim Adalet Bakanlığımız ve yargımız bunun yorumlarını yapacaktır. Ama ben bu kararları uygulamayan başka ülkeler de oldu ve üyelikleri tehdite girmedi" dedi.