Çavuşoğlu’ndan F-35 çıkışı: Alternatifler ararız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘F-35’leri alamazsak yeni alternatifler ararız’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız” dedi.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programındaki rolüne ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin "önemli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğu" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın Rusya'da ziyaret ettiği ve Rus savaş jetlerin sergilendiği havacılık fuarını hatırlatan Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye'nin farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını söyledi.

Rusya devlet haber ajansı RIA, Türkiye ve Rusya'nın Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçaklarına dair teslimat görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.

