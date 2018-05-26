Çavuşoğlu’ndan Almanya’ya: Biz size mi muhtaç kaldık be

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri için hazırlanan partisinin ilçe seçim koordinasyon ofisi açılışı için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine geldi.
Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP’ye seçim kampanyası yapma izni vermeyen Almanya’ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:
“Almanya'ya bakın, çok güzel diyaloglar yapıyoruz ama diğer taraftan terör destekçisi CHP'ye miting yapma izni veriyor, ‘Ak Parti gelmesin’ diyor. Biz size mi muhtaç kaldık be. Bunların demokrasi anlayışı bu. Yıllarca, ‘Türkiye kısa süreli yüksek faizli borç alsın, batsın’ demeye alışmışlar.”