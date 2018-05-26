Çavuşoğlu’ndan Almanya’ya: Biz size mi muhtaç kaldık be

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘Almanya'ya bakın, çok güzel diyaloglar yapıyoruz ama diğer taraftan terör destekçisi CHP'ye miting yapma izni veriyor, ‘Ak Parti gelmesin’ diyor. Biz size mi muhtaç kaldık be' dedi.

Haber Merkezi