Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak zor oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikası'ndaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor" dedi.

"İdlib mutabakatı siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz. Seversiniz ya da sevmezsiniz İran'da Suriye bir aktördür" diyen Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir. Bugüne kadar İdlib Mutabakatı'nın uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN RUSYA'YA GİDECEK'

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya ziyarette bulunacağını söyledi.