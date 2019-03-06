Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı: Neden rahatsız oluyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 açıklamalarına yanıt vererek, 'Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın' dedi.

ABD'li yetkililer ve kuruluşlardan son yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almakta kararlı olması durumunda Türkiye'ye F-35 satışının yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki silah ticareti, ABD ile gerilime sebep olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın" dedi.

ABD, Türkiye'ye Patriot satmak için öneride bulunmuş, ancak bu öneri teknoloji paylaşımı olmaması ve finansal destek sunmaması sebebiyle kabul edilmemişti.