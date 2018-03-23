Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Çifte standart, iki yüzlülük, adaletsizlik...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'yi "çifte standart, iki yüzlülük ve adaletsizlik"le suçladı.

Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu "Bugün bölgemizi, bizi ve dünyayı tehdit eden en önemli tehlike terördür. Terörizm konusunda dünyada ikircikli bir anlayış var. Çifte standart, iki yüzlülük, adaletsizlik diyebilirsiniz. Hepsine de katılırım. 'Terörle mücadele edeceğim' diye Irak ve Afganistan'ı işgal eden bir ülkenin, bir terör örgütüne destek verdiğini tüm dünya kabul ediyor. Onun yüzüne söyleyemese de kabul ediyor. Onun yüzüne söyleyebilen tek ülke Türkiye, söyleyebilen tek lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir Başbakan vardır, Binali Yıldırım'dır. Bir Dışişleri Bakanı vardır o da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıdır" dedi.

Bugün Avrupa'nın da PKK ile YPG'nin ayrı terör örgütü olarak kabul ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ama kabul etmelerine rağmen, YPG terör örgütüne karşı başlattığımız harekata karşı çıkıyor. 'Oradan çık' diyor. ABD'nin kendisi de kabul ediyor aynı örgüt diye ama 'Şimdi bize lazım' diyor. Ne demek bize lazım? Yarın ne olacak? Geçmişte Afganistan'dan Rusya'ya karşı Taliban'ı desteklediniz, şimdi de Afganistan'da Taliban ile mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Ondan da mı ders almadınız? Ya o zaman samimi değildiniz ya da şimdi. Terör örgütleriyle işbirliği yapmanın faturası bu" diye konuştu.