Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Atılan adımlar kozmetik adımlar, ABD oyalıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge çalışmalarına ilişkin ABD'ye tepki gösterirken, 'Ortak bazı devriyeler ama onun dışında atılan adımlar kozmetik adımlar. ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini görüyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ortak bazı devriyeler ama onun dışında atılan adımlar kozmetik adımlar. ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini görüyoruz. İşbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz. ABD Münbiç'te verdiği sözleri tutmamıştır. İkinci bir Münbiç olmaması için uyarılarımızı yaptık" dedi.

Kıbrıs konusunda da açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık. Bizim için ve Kıbrıs Türkü için kırmızı çizgi siyasal eşitliktir. Türkiye ve Kıbrıs tarafı olarak bir başarısızlığı daha kaldıramayız" diye konuştu.