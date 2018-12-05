Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Astana açıklamasına yanıt: Çok talihsiz...

ABD'nin Suriye konusundaki özel temsilcisi James Jeffrey, Astana görüşmelerinin sonlanmasını istediklerini duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, verdiği yanıtta 'Çok talihsiz bir açıklamadır' dedi.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerçekleştirilen, Suriye'deki meselelerin ele alındığı Astana görüşmelerine dair konuşan ABD'nin Suriye konusundaki özel temsilcisi James Jeffrey, görüşmelerin sonlandırılmasından yana olduklarını açıklamıştı.

Jeffrey, Astana görüşmelerinde aşama kaydedilemediğini, ABD'nin görüşünün görüşmelerin sonlanması yönünde olduğunu ifade etmişti.

'TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması hakkında "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD ile F-35 hakkında da konuşulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Trump ile Cumhurbaşkanımız G-20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Cemal Kaşıkçı soruşturmasına değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplumun beklentisi arttı. Soruşturma ciddi şekilde tartışılıyor. Suudi Arabistan'ın şeffaf olması gerekli. Öncelikle bu şarttır. Diğer taraftan hala ceset bulunamadı ancak şunu söylemek isteriz ki bizim taraftan bu soruşturma sürekli derinleştirilerek devam etmektedir. Ülkelerle konuşuyoruz, Cumhurbaşkanımız G-20'de de bu konuları diğer ülke liderleri ile değerlendirdi. Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten biz çekinmeyiz."

AZAK GERİLİMİ

"El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordine etmesi gerekiyor. Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız.

Bizim büyükelçiliğimizde çalışan tercüman arkadaşlarımız var. Bu işi soruşturacağız ve açığa çıkması için gerekenleri yapacağız. Kendi büyükelçiliğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz."