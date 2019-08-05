Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz için AB'ye mesaj

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

Çavuşoğlu konuşmasında, "Biz Avrupa hukuk ve güvenlik sistemimin bir parçasıyız. Biz hem batı hem doğuyuz hem kuzey hem güneyiz. Bu zorlu coğrafyanın denizde bulduğu karşılık Doğu Akdeniz’dir. Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını almayan girişimlere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AB SİYASİ BİR BİRLİKTİR

Konuşmasında sondaj gemilerimiz KKTC’nin Türkiye petrollerine ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladığını belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği bir siyasi birliktir. Doğu Akdeniz’de AB'nin mahkeme gibi hareket edemeyeciğini belirtti.

Cavuşoğlu, "Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz. Ama sırf masaya oturmak için yeni bir süreç başlatmanın kimseye yararı yoktur" dedi.

İŞ BİRLİĞİ MODELİNE DÖNMEMİZ MÜMKÜN

F-35 konusuna değinen Çavuşoğlu, "Milli güvenliğime doğrudan tehdit içeren konuşlarda ABD’nin somut adım atması gerekiyor. ABD YPG ile angajmanını sonlandırmalı. S-400 tedarikimizi kapsamından çıkarılarak yanlış bir boyuta taşınmıştır. Bu meseleyi F-35 ve yaptırım yasasıyla bağdaştırmak müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Bu konuyu en iyi anlayanın ABD Başkanı Trump olduğunu görüyoruz. ABD’den yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda iş birliği modeline dönmemiz mümkündür" açıklamasında bulundu.

