Çavuşoğlu: Yunan hükümetiyle ilişkileri düzeltecek koşullar yaratılabilir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan basınına verdiği söyleşide Yunanistan'daki yeni kurulan hükümetle ilişkileri düzeltmek için uygun koşulların yaratılabilineceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Atina hem de Ankara’nın farklılıklarını çözmek ve gerginliği artıracak eylemlerden uzak durmak için samimi bir tartışma başlatması gerektiğini söyledi.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin Kıbrıs baskısına verdiği söyleşide Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yeni hükümetiyle iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için uygun koşullar yaratacağına inandığını söyledi.

Miçotakis'i şahsen tanıdığını ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile “arkadaş” olduğunu söyleyen Çavuşoğlu “tüm konuların tartışılması mümkün” olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Ege ve Kıbrıs konusundaki ihtilaflara rağmen, iki ülkenin Yunanistan’ın eski savunma bakanı Panos Kammenos’un “kışkırtıcı” davranışlarına rağmen diğer alanlarda da bağlar geliştirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Kammenos’a yönelik, “Onunla hiç karşılaşmadım, ancak [eski dışişleri bakanı Nikos] Kotzias'a göre iyiydi ama şımarıktı” dedi.

SONDAJ FALİYETLERİ

Türkiye’nin Kıbrıs’taki ayrıcalıklı ekonomik bölgedeki sondaj faaliyetleri ile ilgili olarak Çavuşoğlu, Ankara’nın Kıbrıslı Türklerin adanın hidrokarbon rezervlerine ilişkin haklarının güvence altına alınana kadar devam edeceğini vurguladı.