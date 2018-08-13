Çavuşoğlu: Yapıcı angajmanda ısrarcı olacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Buluşması'nda yaptığı konuşmada 'ABD ile yapıcı angajmanda ısrarcı olduk, olacağız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10. Büyükelçiler Buluşması’nda yaptığı konuşmada "ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk, üzerimize düşeni yaptık. Yapıcı angajmanda ısrarcı olduk, olacağız" açıklaması yaptı.

ABD ile ilişkilerde son dönemde "arzu edilmeyen" bir noktaya gelindiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi" dedi.

ABD'nin 'FETÖ' konusunda somut adım atmadığını ve Suriye'de YPG konusunda da Türkiye'nin beklediği adımları "henüz sahada atmadığını" belirten Çavuşoğlu, "Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavır sadece ABD düşmanlığını ve karşıtlığını, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artırıyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu "Hele yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. ABD, halen iç politikanın da etkisiyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. Esasen başka bir kafa karışıklığı da, ‘Bu sorunu Türkiye ile çözelim mi? Yoksa Kasım seçimlerine kadar sürdürelim mi?’ böyle bir karmaşa içinde" dedi.

'ABD'NİN BİRBİRİMİZİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU YENİDEN GÖRMESİ GEREKİYOR''

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Biz ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk, üzerimize düşeni yaptık. Yapıcı angajmanda ısrarcı olduk, olacağız. Biz her zaman olduğu gibi bu süreçte de son derece yapıcı olduk. Ve diyalog taraftarı olduk.

Şunu da söyledik. Tehditle, baskıyla ya da yaptırımla Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Ona da varız. Uzlaşı kültüründe bir tarafın dayatması ve baskısı yoktur. İki tarafın konuşarak bir orta noktada buluşması vardır. bu bizde var ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil. ABD’nin esasen birimizin değil, birbirimizin önemli olduğunu yeniden görmesi ve anlaması gerekiyor. Türkiye’den yaptırımlarla ve baskıyla bir şey elde edemeyeceğini de artık ABD’nin bilmesi lazım, anlaması gerekiyor."

'AB ÜYELİK SÜRECİNİN CANLANMASINI UMUT EDİYORUZ'

"Bu yıl NATO devlet başkanları zirvesinde Türkiye’nin güvenliği ile NATO’nun güvenliğinin birbirinden ayrılmaz olduğunu tescil ettirdik" diyen Çavuşoğlu, AB üyelik süreciyle ilgili de şunları kaydetti:

"AB ile uzun, ince ve yokuşlu bir yolu 60 yılı aşkın bir süredir yürüyoruz. AB üyelik sürecimizin yeniden canlanmasını elbette ümit ediyoruz. Biz tam üyelik hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedik. AB ülkeleri standartlarından geri adım atsalar dahi biz kendi standartlarımızı her alanda en ileriye taşıyacağız. Türkiye olarak reform ve uyum adımlarını atmaya devam edeceğiz."