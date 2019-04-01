Ankara'yı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz' dedi. Çavuşoğlu bugün ABD'ye gidiyor.

Türkiye'ye gelen Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Maduro'yu da Venezuela devletinin meşru Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar konusundaki bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek taraflı alınan kararlara karşı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Venezuela halkının çektiği sıkıntıları görürken o ülke ile ticaret yapmamamız düşünülemez" diye konuştu.

Çavuşoğlu "Venezuela'daki Maduro yönetimini sevmeyebilirsiniz. Ama ülkedeki tüm insanları cezalandırarak bir netice almaya çalışmak insani değildir. Ticaretin kurallarını Dünya Ticaret Örgütü belirler" ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi" diye konuştu.

ABD'YE GİDİYOR

New York'ta BM Genel Kurulu'nda Yeni Zelanda saldırısı konulu toplantıya katılmak üzere bugün yola çıkacağını söyleyen Çavuşoğlu daha sonra Washington'a geçerek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını belirtti. Çavuşoğlu bu toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceğini açıkladı.

SEÇİM YORUMU: MAALESEF BENİM ŞEHRİM ANTALYA'YI KAYBETTİK

Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ise "Ben Dışişleri Bakanı olarak ülkenin istikrarını çok önemsiyorum ve bu seçimlerde vatandaşlarımız Türkiye'nin istikrarına, bekasına oy vermiştir. Partimiz açık ara bu seçimleri kazanmıştır" dedi. Çavuşoğlu "AK Parti, 'HDP'nin denen birçok yeri kazandı. Maalesef benim şehrim Antalya'yı kaybetti" ifadesini kullandı.