Çavuşoğlu USA Today'e yazdı: ABD ile çok sayıdaki stratejik konuda müttefikiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan gazetesi USA Today'e yazdığı yazıda, ABD ile Türkiye'nin çok sayıdaki stratejik konuda müttefik olduğunu vurgulayarak, 'Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan gazetesi USA Today için kaleme aldığı yazıda, ABD'nin iç politika gerekçeleriyle Türkiye'ye getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştirdi. Çavuşoğlu "Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını istemekte haklı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fakat Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler, halihazırda diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor" sözlerini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'MÜTTEFİK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin müttefik olmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, yazısında şu sözlere yer verdi:

"2006 yılında NATO, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını resmi olarak hedefledi. Bu hedefe yönelik adımları ne yazık ki sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülke attı. Türkiye ise bu hedef 2024 yılında ulaşmayı hedefledi ve bizim askeri harcamalarımız halihazırda NATO ilkeleri olan yüzde 20'nin üzerinde. Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz."

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, küresel tehditlere karşı ilişkilerin güçlenmesi gerekirken zayıfladığını belirtti.

'TRUMP DİPLOMASİYİ DENEMELİ'

Türk güvenlik güçlerinin Suriye'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden geçmeye çalışan teröristleri yakalamak için önemli bir mücadele yürüttüğünü belirttiği yazısında Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye, DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Müttefik güçlere, bölgedeki diğer üslere göre saatler kazandıracak bir öneme sahiptir ve DEAŞ'a karşı mücadele çok önemli bir fark yaratacak etki yapmıştır."

'ABD'YLE ÇOK SAYIDA STRATEJİK KONUDA MÜTTEFİKİZ'

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin birçok önemli konuda farklı düşündüğünü, fakat aynı zamanda çok sayıda stratejik konuda da müttefik olduğuna dikkat çekerek, "Herkesin iyiliği için aramızdaki anlaşmazlıkları diplomasi ile ele almalıyız" değerlendirmesini yaptı.