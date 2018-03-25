Çavuşoğlu: Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği siyaset akademisine katıldı.

Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, “Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçiliklerimizi açacağız. Şimdi sırada Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur” diye konuştu.

'BAZI ÜLKELER RİCA ETTİĞİ İÇİN İSİM AÇIKLAYAMIYORUZ'

“FETÖ’cülerin bir çoğunu Türkiye’ye getirdik” diyen Çavuşoğlu, “Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağız” dedi.

'ABD BAZI ÜLKELERİ TEHDİT ETTİ'

ABD’nin Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren Çavuşoğlu, “ABD, bu kadar güçlü de biz onlara kalsaydık Kudüs kararında ne olurdu? Kudüs kararında BM’de oylamada ABD tüm ülkeleri tek tek tehdit etti. Nüfusu büyük olan ülkeler bile tehdit aldıklarını söyledi. ‘Üzerimizde çok büyük baskı var ama direniyoruz’ dediler. Ertesi sabah ise ‘direnecek gücümüz kalmadı biz çekimser oy kullanacağız ama Filistin ile ilgili tutumumuz değişmedi. Çok baskı, tehditler var’ dedi koca koca ülkeler” şeklinde konuştu.

'BİZİMLE KONUŞMAK İSTİYORSAN GÖZ HİZASINDA KONUŞACAKSIN'

Türkiye’nin “inandığı yolda yürümesinin birçok ülkeyi rahatsız ettiğini” söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Belli kesimlerdeki ülkelerden söz ediyorum. Onlara buradan söylüyoruz, hazmetme kapasitenizi genişletin. Çünkü çok daha rahatsız olacaksınız. Ayrıca niye rahatsız oluyorsun? Türkiye’yi dost olarak görüyorsan rahatsız olmazsın. Düşman olarak görüyorsan rahatsız olursun. Afrika’dakiler neden Türkiye’den rahatsız olmuyor? Çünkü biliyorlar ki biz sömürgeci bir anlayış ile oraya gitmedik. Türkiye oraya gittiği zaman insan gibi muamele yapıyor. Ortak gibi görüyor.Bizim kimse ile sorunumuz yok. Biz çifte standartlara karşıyız. Biz iki yüzlülüğe, dayatmaya karşıyız. Tepeden bakanlara karşıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız göz hizasında konuşacaksınız. Yukarıdan konuşmayacaksınız.”