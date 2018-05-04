Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da seçim sürecine dair konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açılış töreninde konuştu. Çavuşoğlu, "Türkiye'de istikrar ve güven var. İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak. Hepimiz faniyiz, geliriz geçeriz. Sistem ve devlet güçlü olacak ama millet için var olan devlet güçlü olacak. Millete hizmet eden ve hizmetkar olan devlet güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Türkiye'nin uluslararası politikasına da değinirken "Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik duruyoruz. 'Hadi' demek gerekiyorsa da onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. 'Bunlar neyine, kime güveniyor.' diyorlar. Ülkemizin ve milletimizin itibarını yükseltmeyi hep birlikte yapacağız." diye konuştu.