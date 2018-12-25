Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile koordine edeceğiz' dedi. Çavuşoğlu, Menbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını da söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Suriye de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Astana’nın sahada sağladığını Cenevre ile siyasi süreç için döndürmeye çalışıyoruz. Anayasa için, ufak tefek bazı isimler için müzakereler devam ediyor. Fırat’ın doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, "YPG’nin taciz ve tehditlerinin artmasından ve Cumhurbaşkanımızın müdahale edeceğimizi açıklamasından sonra, ABD Suriye’den çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz. Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bu çekilmenin PYD’nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik. Tüm dünya aynı şeyi söylüyor, Türkiye gireceğim derse girer ama ABD’nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz. Irak’ta da önceliğimiz buranın PKK’dan temizlenmesi. Bunu tabii ki Irak hükümeti ile birlikte yapacağız. Yeni yönetim Irak’ta kapsayıcı olmalı. Maliki dönemindeki hatalar tekrar edilmemeli" diye konuştu.

Menbiç'teki gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu, ABD ile mutabakat sağladıklarını dile getirdi.

CEMAAT AÇIKLAMASI

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın, iadesi istenen 84 ismi Erdoğan'dan istediğini belirtirken, "FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı" dedi.