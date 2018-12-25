Çavuşoğlu: Trump iadesi istenen isimleri Erdoğan'dan istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile koordine edeceğiz' dedi. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iadesi istenen 84 ismi Erdoğan'dan istediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Suriye de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Astana’nın sahada sağladığını Cenevre ile siyasi süreç için döndürmeye çalışıyoruz. Anayasa için, ufak tefek bazı isimler için müzakereler devam ediyor. Fırat’ın doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, "YPG’nin taciz ve tehditlerinin artmasından ve Cumhurbaşkanımızın müdahale edeceğimizi açıklamasından sonra, ABD Suriye’den çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz. Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bu çekilmenin PYD’nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik. Tüm dünya aynı şeyi söylüyor, Türkiye gireceğim derse girer ama ABD’nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz. Irak’ta da önceliğimiz buranın PKK’dan temizlenmesi. Bunu tabii ki Irak hükümeti ile birlikte yapacağız. Yeni yönetim Irak’ta kapsayıcı olmalı. Maliki dönemindeki hatalar tekrar edilmemeli" diye konuştu.

Menbiç'teki gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu, ABD ile mutabakat sağladıklarını dile getirdi.

'HAKAN ATİLLA TÜRKİYE'YE GELEBİLİR'

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın, iadesi istenen 84 ismi Erdoğan'dan istediğini belirtirken, "FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelebileceğini belirtti.

'RUSYA'YA GİDECEĞİM'

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini değerlendirmek üzere Rusya'ya gideceğini de dile getiren Çavuşoğlu ABD'den Patriot alımı konusuna da değinerek, "ABD'den bunu alsak bile Rusya'dan S-400 alımını iptal etmeyiz" şeklinde konuştu.

'KAŞIKÇI CİNAYETİNİ SUUDİ ARABİSTAN İLE İKİLİ BİR SORUN OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Öte yandan Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM soruşturması için bazı ülkelerle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YEMEN TEMAS GRUBU TOPLANTISI

Yemen'deki iç savaşın beşinci yılına girdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Burada çok açık söylüyorum, Körfez ülkelerinin yanlış politikaları ve başlangıçta yanlış adımlar ve daha sonra bu yanlış adımların farklı boyuta çekilmesiyle burada birçok insan maalesef açlıktan ve hastalıktan, çocuklar kadınlar öldü" dedi.

Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun ve diğerlerinin çabalarını desteklediğimiz gibi, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yemen Temas Grubu Toplantısı için İİT'ye çağrıda bulunduk. Önümüzdeki ay içinde, yani 2019'un Ocak ayında bu toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.